при каких значениях к уравнение 3х в квадрате +2х+к = 0 имеет два корня

Алгебра
при каких значениях к уравнение 3х в квадрате +2х+к = 0 имеет два корня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для того чтобы было 2 корня уравнения нам нужен положительный дискриминант1 т.к. коэффициент 2-кратный 2. формула дискриминанта1=к*к-ac.методом подстановки мы находим что минимальное значение-(-1)
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