укажите выражение равное 3^k-1 1)3^2k-3 2) (3^2k)^-1 3) 9^k/3 4) 3^2k/3^-1
Алгебра
укажите выражение равное 3^k-1 1)3^2k-3 2) (3^2k)^-1 3) 9^k/3 4) 3^2k/3^-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
этовыражение 3. тк 9 делить на з =3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста! Полый заряженный шарик массой 0.4 кг движется в однородном горизонтальном электрическом поле из состояния покоя. Модуль напряж...
Русский язык
С каждым из данных слов существительных составьте по два предложения так, чтобы в первом предложении существительное с (не) писалось слитно , а...