укажите выражение равное 3^k-1 1)3^2k-3 2) (3^2k)^-1 3) 9^k/3 4) 3^2k/3^-1

Алгебра
укажите выражение равное 3^k-1 1)3^2k-3 2) (3^2k)^-1 3) 9^k/3 4) 3^2k/3^-1
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
этовыражение 3. тк 9 делить на з =3
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