при адиабатном сжатии воздуха в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания давление изменяется от 0,1 МПа до 3,5 МПа. начальная температура воздуха 40 С . найти температуру воздуха в конце такта сжатия.
Физика
при адиабатном сжатии воздуха в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания давление изменяется от 0,1 МПа до 3,5 МПа. начальная температура воздуха 40 С . найти температуру воздуха в конце такта сжатия.
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