В треугольнике ABC, BD- биссектриса, угол ABD=64*,угол A=20*. Найдите градусную меру угла C.

Геометрия
В треугольнике ABC, BD- биссектриса, угол ABD=64*,угол A=20*. Найдите градусную меру угла C.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол В=128 угол С=180-(128+20)=180-148=32
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