У мальчика 1 группа крови, у его сестры 4 группа. Что тогда скозать о группе крови их родителей?
Биология
У мальчика 1 группа крови, у его сестры 4 группа. Что тогда скозать о группе крови их родителей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родители : АО (2)* ВО(3) Гаметы : А,О,В,О Дети : АВ(4), ОО(1), ВО(3), АО(2)
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