В первый день магазин продал 2/9 всех овощей, во второй - 3/4 остатка, а в третий - остальные 196 кг. Сколько килограммов овощей быо в магазине первоначально?
Математика
В первый день магазин продал 2/9 всех овощей, во второй - 3/4 остатка, а в третий - остальные 196 кг. Сколько килограммов овощей быо в магазине первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1- 2/9 = 7/9 (ч.) - осталось после 1 дня продаж. 2) 7/9 · 3/4 = 7/12 (ч.) - продали во 2 день. 3) 1-(2/9 + 7/12) = 1- 29/36 = 7/36 (ч.) - продали в 3 день - это составляет 196 кг. 4) 196 : 7/36 = 196 · 36/7 = 1008 (кг) - овощей было в магазина. Ответ: 1008 кг.
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