В первый день магазин продал 2/9 всех овощей, во второй - 3/4 остатка, а в третий - остальные 196 кг. Сколько килограммов овощей быо в магазине первоначально?

Математика

В первый день магазин продал 2/9 всех овощей, во второй - 3/4 остатка, а в третий - остальные 196 кг. Сколько килограммов овощей быо в магазине первоначально?

Автор: Гость