1.2х-12(3-х)=1+3(х+2) 2. 9х(х-4)-9х*9х+32=-40 3.х(4х+11)-7(х*х-5х)=-3х(х+3) 4.при каком значении х: а. значение двухчлена 3-6х на 16 меньше значения двухчлена 2х+3 б. утроенное значение двучлена х+1 на 12 больше значенияодночле...
Математика
1.2х-12(3-х)=1+3(х+2) 2. 9х(х-4)-9х*9х+32=-40 3.х(4х+11)-7(х*х-5х)=-3х(х+3) 4.при каком значении х: а. значение двухчлена 3-6х на 16 меньше значения двухчлена 2х+3 б. утроенное значение двучлена х+1 на 12 больше значенияодночлена 5х?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.2x-36+12x=1+3x+6 14x-3x=1+6+36 11x=43 x=43/11 2.9x2-36x-81x2+32=-40 -72x2-36x+72=0 -2x2-x+2=0 2x2+x-2=0 D=1-4*2*(-2)=17 в квадрате Извини, что-то не сходится ничего, мб не правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
В первый день магазин продал 2/9 всех овощей, во второй - 3/4 остатка, а в третий - остальные 196 кг. Сколько килограммов овощей быо в магазине пе...
Биология
География
могут ли органы местного самоуправления реально изменить что-либо в жизни граждан современной России