1.2х-12(3-х)=1+3(х+2) 2. 9х(х-4)-9х*9х+32=-40 3.х(4х+11)-7(х*х-5х)=-3х(х+3) 4.при каком значении х: а. значение двухчлена 3-6х на 16 меньше значения двухчлена 2х+3 б. утроенное значение двучлена х+1 на 12 больше значенияодночле...

Математика

1.2х-12(3-х)=1+3(х+2) 2. 9х(х-4)-9х*9х+32=-40 3.х(4х+11)-7(х*х-5х)=-3х(х+3) 4.при каком значении х: а. значение двухчлена 3-6х на 16 меньше значения двухчлена 2х+3 б. утроенное значение двучлена х+1 на 12 больше значенияодночлена 5х?

Автор: Гость