Мясо при варке теряет 35% веса. Сколько надо взять мяса, чтоб получить 250г вареного?

Математика
Мясо при варке теряет 35% веса. Сколько надо взять мяса, чтоб получить 250г вареного?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100-35=65% это мясо после варки 2) 250/65=3,85 г - это вес 1% свежего мяяса 3) 3,85*100=385 г мяса :))  
Гость:
1) 100 - 35 = 65 % = 250 гр варёного мяса 2) 250 х 100 : 65 = 385 грамм сырого мяса
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