сколько весит стальной брус шир. 5 см, дл. 12 см, выс. 2 м, если вес 1 кубич. метра стали равен 7800 кг?
Математика
сколько весит стальной брус шир. 5 см, дл. 12 см, выс. 2 м, если вес 1 кубич. метра стали равен 7800 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 м = 200 см V = 5 * 12* 200 = 12 000 куб.см = 0,012 куб.м 7800 х 0,012 = 93,6 кг весит стальной брус
Гость:
5см=0,05м 12см=0,12м 1)0,05*0,12*2=0,012(м³)-объем стального бруса. если 1м³-------весит 7800кг то 0,012м³----весит хкг х=0,012*7800:1=93,6кг весит стальной брус
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