сколько весит стальной брус шир. 5 см, дл. 12 см, выс. 2 м, если вес 1 кубич. метра стали равен 7800 кг?

Математика

сколько весит стальной брус шир. 5 см, дл. 12 см, выс. 2 м, если вес 1 кубич. метра стали равен 7800 кг?

Автор: Гость