Как изменилась после продажи имения судьба слуг — Фирса и Яши? (Чехов, Вишневый сад)2-5 предложений, срочно, пожалуйста 

Гость: Гость:

Фирс не видел никакой другой жизни вне имения,он отдал всю свою жизнь на воспитани Гаева т.е. он предпочёл жизни свободного человека-жизнь раба Его итог понятен,вместе с имением умирает сам Фирс,ему больше незачем жить т.к.это имение было собственно его жизнью.Он человек прошлого,минувшей эпохи. Лакей Яша герой настоящего времени,с концом имения,его жизнь не заканчивается