Как изменилась после продажи имения судьба слуг — Фирса и Яши? (Чехов, Вишневый сад)2-5 предложений, срочно, пожалуйста
Литература
Как изменилась после продажи имения судьба слуг — Фирса и Яши? (Чехов, Вишневый сад)2-5 предложений, срочно, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фирс не видел никакой другой жизни вне имения,он отдал всю свою жизнь на воспитани Гаева т.е. он предпочёл жизни свободного человека-жизнь раба Его итог понятен,вместе с имением умирает сам Фирс,ему больше незачем жить т.к.это имение было собственно его жизнью.Он человек прошлого,минувшей эпохи. Лакей Яша герой настоящего времени,с концом имения,его жизнь не заканчивается
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