СРОЧНО! НА ЗАВТРА! решите цепочку реакций AlCl3-Al-Al2O3-AlCl3-Al(OH)3-NaAlO2
Химия
СРОЧНО! НА ЗАВТРА! решите цепочку реакций AlCl3-Al-Al2O3-AlCl3-Al(OH)3-NaAlO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al + 6HCl + 2AlCl3 + 3H2 AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl 2Al(OH)3 →(t)→ Al2O3 + 3H2O Al2O3 + 2 NaOH = H2O + 2 NaAlO2 2NaAlO2 + 4H2SO4 = Na2SO4 + Al2(SO4)3 + 4H2O Al2(SO4)3 + 6H2O + Al(OH)3 + 3 H2SO4 Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O AlCl3+4NaOH=NaAlO2+3NaCl+2H2O
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