Кусок мрамора весит в воздухе 0,686Н,а в чистой воде 0,372Н.Определите его плотность.
Физика
Кусок мрамора весит в воздухе 0,686Н,а в чистой воде 0,372Н.Определите его плотность.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила равная, весу вытесненной этим телом жидкости. (копия с ответов) 0,686 - 0,372 = 0,314Н весит вытесненая вода, значит объём вытесненой воды ( и мрамора тоже) = 0,314 / (10*1000) = 0,0000314 куб.м, где 1000 — это плотность воды 10 — ускорение свободного падения Масса мрамора = 0,686 / 10 = 0,0686 кг Плотность мрамора = 0,0686 / 0,0000314 = 2185 кг/куб.м
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