Обьем конуса равен 88. Через середину высоты параллельно основанию конуса проведено сечение, которое яв-ся основнием меньшего конуса с той же вершиной. Найдите обьем меньшего конуса

Математика

Обьем конуса равен 88. Через середину высоты параллельно основанию конуса проведено сечение, которое яв-ся основнием меньшего конуса с той же вершиной. Найдите обьем меньшего конуса

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