Обьем конуса равен 88. Через середину высоты параллельно основанию конуса проведено сечение, которое яв-ся основнием меньшего конуса с той же вершиной. Найдите обьем меньшего конуса
Математика
Обьем конуса равен 88. Через середину высоты параллельно основанию конуса проведено сечение, которое яв-ся основнием меньшего конуса с той же вершиной. Найдите обьем меньшего конуса
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Гость:
Обьем меньшего конуса=Обьем большого конуса* 1/8=88*1/8=11 Ответ:11
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