ПОМОГИТЕЕЕЕЕ ПОЖААААААААААЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1. На остановке стоит человек в ожидании автобуса №3.Какое кол-во информации несет сообщение о том, что к остановке подъехал автобус №4?( а) 1 бит; б) нулевая информация; в) не...
Экономика
ПОМОГИТЕЕЕЕЕ ПОЖААААААААААЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1. На остановке стоит человек в ожидании автобуса №3.Какое кол-во информации несет сообщение о том, что к остановке подъехал автобус №4?( а) 1 бит; б) нулевая информация; в) ненулевая информация; г) 4 бита; д) 2 бита.) 2.Как называют изменение поведения системы, направленное на достижение цели при её взаимодействии с внешним миром?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нулевая конечно.. смешно даже.. 2. теория систем
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