ПОМОГИТЕЕЕЕЕ ПОЖААААААААААЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1. На остановке стоит человек в ожидании автобуса №3.Какое кол-во информации несет сообщение о том, что к остановке подъехал автобус №4?( а) 1 бит; б) нулевая информация; в) не...

Экономика

ПОМОГИТЕЕЕЕЕ ПОЖААААААААААЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1. На остановке стоит человек в ожидании автобуса №3.Какое кол-во информации несет сообщение о том, что к остановке подъехал автобус №4?( а) 1 бит; б) нулевая информация; в) ненулевая информация; г) 4 бита; д) 2 бита.) 2.Как называют изменение поведения системы, направленное на достижение цели при её взаимодействии с внешним миром?

Автор: Гость