покраска, поделка, побелка, погодка - разобрать по составу

Гость: Гость:

покраска- по- приставка крас- корень к - суффикс а - окончание полелка по - приставка бел - корень к - суффикс а - окончание поделка по- приставка дел - корень к - суффикс а - окончание погодка погод - корень к - суффикс а - окончение