покраска, поделка, побелка, погодка - разобрать по составу

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покраска, поделка, побелка, погодка - разобрать по составу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по приставка это точно :D
Гость:
покраска- по- приставка крас- корень к - суффикс а - окончание   полелка по - приставка бел - корень к - суффикс а - окончание   поделка  по- приставка дел - корень к - суффикс а - окончание   погодка погод -  корень к - суффикс а - окончение        
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