помогите очень срочно физика! 1.Определите состав ядра 24Mg12 2.допишите ядерную реакцию: 27Al13+12C6--- больше 1n0+4He2+.... 3.Рассчитайте энергию связи ядра изотопа углерода 12С6.Масса протона 1,0073 а.е.м.,масса нейтрона 1,0...

Гость: Гость:

1) 12 протонов, столько же нейтронов и электронов 2) необходимо, чтобы сумма кол-ва протонов (меньшее число) и нуклонов (большее) в левой и правой части уравнения были равны. тогда выходит, что в правой части не хватает 17 протонов и 34 нуклона. по кол-ву протонов определяем порядковый номер элемента - 17. под 17 номером в таблице менделеева стоит хлор: 34 Cl 17 3) в данном изотопе 6 протонов и 6 нейтронов. масса протона - mp, нейтрона - mn. тогда дефект масс равен 6*mp+6*mn-12=0,096. теперь переводим массу в энергию 0,096 а.е.м.= 0,096*931 МэВ = 89,376 МэВ = 89,376*1,6*10^(-13) Дж = 1,430016*10^(-11) Дж. это и есть энергия связи лучше считать таким способом, без скорости света, так как это более оптимально в ядерной физике