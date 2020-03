помогите очень срочно физика! 1.Определите состав ядра 24Mg12 2.допишите ядерную реакцию: 27Al13+12C6--- больше 1n0+4He2+.... 3.Рассчитайте энергию связи ядра изотопа углерода 12С6.Масса протона 1,0073 а.е.м.,масса нейтрона 1,0...

Гость: Гость:

1)24 12 Mg содержит p=12 n= 24-12=12 2)27 12 1 4 a 13 Al + 6 C = 0 n + 2 He + z X a= 27+12-1-4= 34 значит это Селен Se(номер элемента 34) 3)дано А=12 Z=6 решение Eсв= дельта m *931.5 мэв/аем дельта m= (Z*mp + N*mn)-Mя Mя= Ma-Me Me= Z*M1e me= 6* 0,00055 аем=0,0033аем мя=12-0.0033аем=11,9967аем дельта м = (6*1,0073аем +6*1,0087аем)- 11,9967аем=0,0993аем Есв= 0,0993аем*931.5 мэв/аем =92,49795 мэв ответ :92,49795 мэв