помогите очень срочно физика! 1.Определите состав ядра 24Mg12 2.допишите ядерную реакцию: 27Al13+12C6--- больше 1n0+4He2+.... 3.Рассчитайте энергию связи ядра изотопа углерода 12С6.Масса протона 1,0073 а.е.м.,масса нейтрона 1,0...
Физика
помогите очень срочно физика! 1.Определите состав ядра 24Mg12 2.допишите ядерную реакцию: 27Al13+12C6--- больше 1n0+4He2+.... 3.Рассчитайте энергию связи ядра изотопа углерода 12С6.Масса протона 1,0073 а.е.м.,масса нейтрона 1,0087 а.е.м.,масса изотопа углерода 12,00 а.е.м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24 12 Mg содержит p=12 n= 24-12=12 2)27 12 1 4 a 13 Al + 6 C = 0 n + 2 He + z X a= 27+12-1-4= 34 значит это Селен Se(номер элемента 34) 3)дано А=12 Z=6 решение Eсв= дельта m *931.5 мэв/аем дельта m= (Z*mp + N*mn)-Mя Mя= Ma-Me Me= Z*M1e me= 6* 0,00055 аем=0,0033аем мя=12-0.0033аем=11,9967аем дельта м = (6*1,0073аем +6*1,0087аем)- 11,9967аем=0,0993аем Есв= 0,0993аем*931.5 мэв/аем =92,49795 мэв ответ :92,49795 мэв
Гость:
1) 12 протонов, столько же нейтронов и электронов 2) необходимо, чтобы сумма кол-ва протонов (меньшее число) и нуклонов (большее) в левой и правой части уравнения были равны. тогда выходит, что в правой части не хватает 17 протонов и 34 нуклона. по кол-ву протонов определяем порядковый номер элемента - 17. под 17 номером в таблице менделеева стоит хлор: 34 Cl 17 3) в данном изотопе 6 протонов и 6 нейтронов. масса протона - mp, нейтрона - mn. тогда дефект масс равен 6*mp+6*mn-12=0,096. теперь переводим массу в энергию 0,096 а.е.м.= 0,096*931 МэВ = 89,376 МэВ = 89,376*1,6*10^(-13) Дж = 1,430016*10^(-11) Дж. это и есть энергия связи лучше считать таким способом, без скорости света, так как это более оптимально в ядерной физике
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