За 2 дні мавпочка зібрала 114 кг.бананів,першого дня вона зібрала в 5 разів більше ніж другого.Скількі кг.бананів збирала мавпочка кожного дня?
Математика
За 2 дні мавпочка зібрала 114 кг.бананів,першого дня вона зібрала в 5 разів більше ніж другого.Скількі кг.бананів збирала мавпочка кожного дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х -во 2 день 5х -в 1 день х+5х=114 6х=114 х=114 : 6 х=19 кг во 2 день 19 * 5 = 95 кг в 1 день
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