в параллелограмме сторона и большая диагональ равны соответственно 3 и корню из 37,найдите периметр параллелограмма ,если его острый угол равен 60 градусам

Гость: Гость:

тупой угол равен 120 градусов. 1) по теореме синусов: (корень из 37)/sin(120) = 3/sin(a), отсюда а=arcsin(3*sin(120)/(корень из 37))=25,3 градуса. угол b=60-25,3=34,7 градусов по теореме синусов: (корень из 37)/sin(120) = х/sin(34,7), х=(корень из 37)*sin(34,7)/sin(120) =4. Периметр равен P=3*2+4*2=14. 2) по теореме косинусов: (корень из 37)^2=x^2+3^2-2*3*x*cos(120) решаете квадратное уравнение, находите периметр.