мастер и его ученик планировали сообща выполнить некоторую работу за 6 дней. Сначало за дело взялся его ученик. Выполнив 20% задания, он заболел. Остальная работа пришлась на долю мастера. В итоге выполнение задания растянулос...
Алгебра
мастер и его ученик планировали сообща выполнить некоторую работу за 6 дней. Сначало за дело взялся его ученик. Выполнив 20% задания, он заболел. Остальная работа пришлась на долю мастера. В итоге выполнение задания растянулось на 11 дней. За сколько дней мог бы выполнить мастер и за сколько дней ученик, действуя в одиночку, если известно, что и то и другое количество дней выражаются целыми числами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80/11=7,27% - мастер выполнил за 1 день 2) 100/7,27=13,76=14 дней - работал бы мастер в одиночку 3) 7,27*6=43,62% - выполнил бы мастер за 6 дней 4)100-43,62=56,38% - выполнил бы ученикr за 6 дней 5) 56,38/6=9,4 % выполнил ученик за 1 день 6)100/9,4=10,64=11 дней - работал бы ученик в одиночку проверка: (7,27+9,4)*6=100 :))
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