мастер и его ученик планировали сообща выполнить некоторую работу за 6 дней. Сначало за дело взялся его ученик. Выполнив 20% задания, он заболел. Остальная работа пришлась на долю мастера. В итоге выполнение задания растянулос...

Алгебра

мастер и его ученик планировали сообща выполнить некоторую работу за 6 дней. Сначало за дело взялся его ученик. Выполнив 20% задания, он заболел. Остальная работа пришлась на долю мастера. В итоге выполнение задания растянулось на 11 дней. За сколько дней мог бы выполнить мастер и за сколько дней ученик, действуя в одиночку, если известно, что и то и другое количество дней выражаются целыми числами?

Автор: Гость