В треугольнике АБС проведены высота и медиана СМ. Найдите длину отрезка НМ,если АМ=НС=2.
Геометрия
В треугольнике АБС проведены высота и медиана СМ. Найдите длину отрезка НМ,если АМ=НС=2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольники АМН и АВС подобны по углу ВАС и пропорциональным сторонам (АМ:АВ и АН:АС соответсвенно). Коэф-т подобия равен 2. Тогда МН:ВС = 1:2. А поскольку треугольник АВС - равнобедренный (высота в нем является еще и медианой), то АВ = ВС = 6. Тогда МН в два раза меньше, т. е. 3.
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