у=(2х^2-16х+16)е^28-х

Алгебра
у=(2х^2-16х+16)е^28-х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=2x^2 -16x+16                         y=e^28 -x 2x^2 -16x+16=0                         Решений нет. D=b^2 -4ac y1\2= (-b+-корень из D)\2a   , где D= дискриминант.
Гость:
y'=e^28*(4x-16)-1                                    
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