В треугольнике АВС проведена высота СН. Известно,что АВ=3СН, СН=3. Найдите площадь треугольника

Геометрия
В треугольнике АВС проведена высота СН. Известно,что АВ=3СН, СН=3. Найдите площадь треугольника
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=3CH=3*3=9 S=1/2*AB*CH=1/2*3*9=13,5
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