В треугольнике АВС проведена высота СН. Известно,что АВ=3СН, СН=3. Найдите площадь треугольника
Геометрия
В треугольнике АВС проведена высота СН. Известно,что АВ=3СН, СН=3. Найдите площадь треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=3CH=3*3=9 S=1/2*AB*CH=1/2*3*9=13,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
амплитуда скорости материальной точки совершающей гармоническое колебание равна 3,6 см/с, а амплитуда ускорения 5,4 см/с^2. Найти амплитуду смещени...
Биология
Геометрия