Одноатомний ідеальний газ об’ємом 1,0·10(у –3 степені)м3 перебуває під легкорухомим поршнемциліндра за тиску 1,6·10(у5 степені) Па. Яку кількість теплоти потрібно передати газу, щоб у ході йогоізобарного розширення об’єм газу з...

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Если я все правильно поняла, то возможнорешение будет следующее: Q=ΔU+A' A'=pΔV ΔU=3/2m/MRΔT=(используя Уравнение pΔV=m/MRΔT-- делаем замену)=3/2pΔV Q=3/2pΔV+pΔV=5/2pΔV=5/2·1.6·10⁵·1·10⁻³=4·10²=400Дж