Одноатомний ідеальний газ об’ємом 1,0·10(у –3 степені)м3 перебуває під легкорухомим поршнемциліндра за тиску 1,6·10(у5 степені) Па. Яку кількість теплоти потрібно передати газу, щоб у ході йогоізобарного розширення об’єм газу з...
Физика
Одноатомний ідеальний газ об’ємом 1,0·10(у –3 степені)м3 перебуває під легкорухомим поршнемциліндра за тиску 1,6·10(у5 степені) Па. Яку кількість теплоти потрібно передати газу, щоб у ході йогоізобарного розширення об’єм газу збільшився у 2 рази?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я все правильно поняла, то возможнорешение будет следующее: Q=ΔU+A' A'=pΔV ΔU=3/2m/MRΔT=(используя Уравнение pΔV=m/MRΔT-- делаем замену)=3/2pΔV Q=3/2pΔV+pΔV=5/2pΔV=5/2·1.6·10⁵·1·10⁻³=4·10²=400Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Алгебра
Физика
амплитуда скорости материальной точки совершающей гармоническое колебание равна 3,6 см/с, а амплитуда ускорения 5,4 см/с^2. Найти амплитуду смещени...
Биология