Помогите плиз. Первая труба пропускает на 5 л воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько л воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 400 л она заполняет на 2 ч 20 мин быстрее чем первая труба, которая заполня...
Алгебра
Помогите плиз. Первая труба пропускает на 5 л воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько л воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 400 л она заполняет на 2 ч 20 мин быстрее чем первая труба, которая заполняет резервуар объемом 900 л?
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