Помогите плиз. Первая труба пропускает на 5 л воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько л воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 400 л она заполняет на 2 ч 20 мин быстрее чем первая труба, которая заполня...

Алгебра

Помогите плиз. Первая труба пропускает на 5 л воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько л воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 400 л она заполняет на 2 ч 20 мин быстрее чем первая труба, которая заполняет резервуар объемом 900 л?

Автор: Гость