докажите,что функция y=4-2x/5 убывает

Алгебра
докажите,что функция y=4-2x/5 убывает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пояснения: х1-х с индексом 1, х2-х с индексом 2 х1<х2, тогда 2х1<2х2, -2х1>-2х2, -2х1/5>-2х2/5, 4-2х1>4-2х2/5. х1<х2, у(х1)>у(х2), значит фунция убывает.  
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