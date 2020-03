Дополните предложение соответствующей формой притяжательных местоимений. (my, your, his, her, our, their). Example: I left … car in the garage. - I left my car in the garage. 1. I left … car in the garage. 2. Mary hung … coat...

Английский язык

Дополните предложение соответствующей формой притяжательных местоимений. (my, your, his, her, our, their). Example: I left … car in the garage. - I left my car in the garage. 1. I left … car in the garage. 2. Mary hung … coat on the peg. 3. Jack had … hair cut. 4. Neil and David ate … supper. 5. I hope you enjoy … holiday. 6. We’ll invite you round to … house sometime and complete these by adding a possessive with own. 7. You must make up … own mind. 8. The children had to cook … own supper. 9. Bill borrowed Jenny’s car … own can was being repaired. 10. I’ll bring … own sheets and towels. 11. Every dog had … own special basket to sleep in. 12. You should do … own washing up.

