доповни речення сказати своє слово може той,хто уміє...
Музыка
доповни речення сказати своє слово може той,хто уміє...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сказати своє слово може той,хто уміє слухати і може бути почутим.
Гость:
Сказахто може слово може той, хто може його виконати
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