Представьте в виде многочлена. 1)(x+1)(x-1)+(x+5)(x-5)-2x(x+3)+6 2)(1-2x)(1+2x)-(2-x)(2+x)+5(x^2-1)-3
Алгебра
Представьте в виде многочлена. 1)(x+1)(x-1)+(x+5)(x-5)-2x(x+3)+6 2)(1-2x)(1+2x)-(2-x)(2+x)+5(x^2-1)-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x^2-x+x-1+x^2-5x+5x-25-2x^2-6x+6= =2x^2-2x^2-20-6x= =-20-6x 2) 1+2x-2x-4x^2-(4+2x-2x-x^2)+5x^2-5-3= =1-4x^2-4+x^2+5x^2-8= =2x^2-11
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