Составте 3 пары предложений, в которых одно и то же существительное употреблялось бы в роли подлежащего и в роли обращения. Пример: Друзья спешат на помощь друг другу. - Друзья, спешат помочь друг другу.

Русский язык

Составте 3 пары предложений, в которых одно и то же существительное употреблялось бы в роли подлежащего и в роли обращения. Пример: Друзья спешат на помощь друг другу. - Друзья, спешат помочь друг другу.

Автор: Гость