Составте 3 пары предложений, в которых одно и то же существительное употреблялось бы в роли подлежащего и в роли обращения. Пример: Друзья спешат на помощь друг другу. - Друзья, спешат помочь друг другу.
Русский язык
Составте 3 пары предложений, в которых одно и то же существительное употреблялось бы в роли подлежащего и в роли обращения. Пример: Друзья спешат на помощь друг другу. - Друзья, спешат помочь друг другу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама рассказала мне правду.-Мама,спасибо тебе. Учитель помог нам решить эту задачу.-Учитель,подойдите пожалуйста. Мурзик спокойно прошел мимо и не оглянулся на Шарика.-Мурзик,иди погуляй.
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