1. In the lesson we ... the teacher`s questions. a)asked b)answered c)said 2.Can you ... from English into Rassian? a)read b)translate c)tell

Английский язык
1. In the lesson we ... the teacher`s questions. a)asked b)answered c)said 2.Can you ... from English into Rassian? a)read b)translate c)tell
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. b ( На уроке мы отвечали на вопросы учителя) 2. b (Можешь ли ты перевести с англ. на русский?)  
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