Тело весом 15 H полностью погружено в жидкость. Вес вытесненной жидкости 10 H. Какова сила Архимеда, действующая на тело? а)5Н б)10Н в)15Н г)25Н Н-ньютоны Плиз срочно нужно!

Физика

Тело весом 15 H полностью погружено в жидкость. Вес вытесненной жидкости 10 H. Какова сила Архимеда, действующая на тело? а)5Н б)10Н в)15Н г)25Н Н-ньютоны Плиз срочно нужно!

Автор: Гость