Тело весом 15 H полностью погружено в жидкость. Вес вытесненной жидкости 10 H. Какова сила Архимеда, действующая на тело? а)5Н б)10Н в)15Н г)25Н Н-ньютоны Плиз срочно нужно!
Физика
Тело весом 15 H полностью погружено в жидкость. Вес вытесненной жидкости 10 H. Какова сила Архимеда, действующая на тело? а)5Н б)10Н в)15Н г)25Н Н-ньютоны Плиз срочно нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по закону архимедова сила, численно равна весу вытесненной жидкости [latex]Fa=Pv[/latex] [latex]Fa=10H[/latex] Ответ б
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