Определить Напряженность магнитного поля воздухе на расстоянии 0,5 м от проводника с током , равным 10А P.S предмет Электротехника 2 курс Колледж!

История

Определить Напряженность магнитного поля воздухе на расстоянии 0,5 м от проводника с током , равным 10А P.S предмет Электротехника 2 курс Колледж!

Автор: Гость