Определить Напряженность магнитного поля воздухе на расстоянии 0,5 м от проводника с током , равным 10А P.S предмет Электротехника 2 курс Колледж!
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Определить Напряженность магнитного поля воздухе на расстоянии 0,5 м от проводника с током , равным 10А P.S предмет Электротехника 2 курс Колледж!
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Y/(2*Pi*r)=10/2/Pi/0,5=10Pi
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