у прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнюе 20см а кут між бісектрисою і медіаною які проведено з вершини прямого кута 15 градусів.Знайти катети трикутника
Геометрия
у прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнюе 20см а кут між бісектрисою і медіаною які проведено з вершини прямого кута 15 градусів.Знайти катети трикутника
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