у прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнюе 20см а кут між бісектрисою і медіаною які проведено з вершини прямого кута 15 градусів.Знайти катети трикутника

Геометрия

у прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнюе 20см а кут між бісектрисою і медіаною які проведено з вершини прямого кута 15 градусів.Знайти катети трикутника

Автор: Гость