При скрешивании двух разных сортов белоцветкового горошка аве гибридные растение F1 оказываются красноцветковыми. Чем это объяснить?
Биология
При скрешивании двух разных сортов белоцветкового горошка аве гибридные растение F1 оказываются красноцветковыми. Чем это объяснить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красный цвет может являться рецессивным признаком, т.е. белый цвет подавляет его, а в рецессивной гомозиготе он проявляется.
Гость:
Это либо обьясняется доминантностью белого цвета над красным, либо это обясняется коодоминированием, когда при определённом генотипе проявляется признак, которого совсем не было у исходных особей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 96°. Найдите больший угол трапеции. Ответ дайте в градусах.
География
Соотнеси понятия и их определения. 1)мера ценности полезного товара 2)товарообмен,происходящий без помощи денег 3)денежное вырожение ценности товар...
Геометрия
у прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнюе 20см а кут між бісектрисою і медіаною які проведено з вершини прямого кута 15 градусів.Знайти катети ...