При скрешивании двух разных сортов белоцветкового горошка аве гибридные растение F1 оказываются красноцветковыми. Чем это объяснить?

Красный цвет может являться рецессивным признаком, т.е. белый цвет подавляет его, а в рецессивной гомозиготе он проявляется.

Гость: Гость:

Это либо обьясняется доминантностью белого цвета над красным, либо это обясняется коодоминированием, когда при определённом генотипе проявляется признак, которого совсем не было у исходных особей.