Соотнеси понятия и их определения. 1)мера ценности полезного товара 2)товарообмен,происходящий без помощи денег 3)денежное вырожение ценности товара 4)нобор разнообразных товаров,услуг определения: а)цена б)ассортимент В)стоимо...
География
Соотнеси понятия и их определения. 1)мера ценности полезного товара 2)товарообмен,происходящий без помощи денег 3)денежное вырожение ценности товара 4)нобор разнообразных товаров,услуг определения: а)цена б)ассортимент В)стоимость г)бартер
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1 стоимость 2 бартер 3 цена 4 ассормент
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