Соотнеси понятия и их определения. 1)мера ценности полезного товара 2)товарообмен,происходящий без помощи денег 3)денежное вырожение ценности товара 4)нобор разнообразных товаров,услуг определения: а)цена б)ассортимент В)стоимо...

География
Соотнеси понятия и их определения. 1)мера ценности полезного товара 2)товарообмен,происходящий без помощи денег 3)денежное вырожение ценности товара 4)нобор разнообразных товаров,услуг определения: а)цена б)ассортимент В)стоимость г)бартер
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Гость:
1 стоимость   2 бартер   3 цена   4 ассормент
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