Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 96°. Найдите большийугол трапеции. Ответ дайте в градусах.
Алгебра
Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 96°. Найдите большийугол трапеции. Ответ дайте в градусах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы при основании равнобедеренной трапеции равны, а сумма внутренних углов трапеции 360°. Следовательно, (360°-96°)/2=132° углы при меньшем основании, а 96°/2=48° при большем.
Гость:
ABCD-трапеция углы при нижнем основании A и D равны,в сумме составляют 96,следовательно каждый равен 48. углы прилежащие к боковой стороне в сумме составляют 180 B=180-A=132=C
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