Надо ставить коректный вариант) ...... should we choose our future job ? a) When  b)How   ....... does the career adviser do ? a)Who     b)what

Английский язык
Надо ставить коректный вариант) ...... should we choose our future job ? a) When  b)How   ....... does the career adviser do ? a)Who     b)what
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 в первом а т к переводится когда следует выбирать нашу будущую работу во втором b т к переыводжится что делает советчик по карьере(или человек , которого мы сейчас назвали работающим по подбору человеку работы)
Гость:
ВОЗМОЖНЫ ОБА ВАРИАНТА a) When   should we choose our future job ?-Когда следует выбирать будущую работу? b)How  should we choose our future job ? - Как следует выбирать будущую работу?.   What  does the career adviser do ?- Что делает карьерный советник?  
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