Ctg 75? Если не ошибаюсь делается по формулам приведения...
Алгебра
Ctg 75? Если не ошибаюсь делается по формулам приведения...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сtg75°=ctg(45°+30°)=cos(45°+30°)/sin(45°+30°)= =(cos45°·cos30°-sin45°·sin30°)/(sin45°cos30°+cos45°sin30°)= = (так как sin45°=cos45°=√2/2)= =(cos30°-sin30°)/(cos30°+sin30°)=(√3-1)/(√3+1)=(√3-1)²/2=2-√3
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