При кратковременных усилиях человек массой 75 кг может без труда за 6 с взбежать по лестнице на высоту 12 м. Определите мощность, развиваемую человеком
Физика
При кратковременных усилиях человек массой 75 кг может без труда за 6 с взбежать по лестнице на высоту 12 м. Определите мощность, развиваемую человеком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=А/t A=mgh A=75*10*12=9000 P=9000/6=1500
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Каким способом образования слов образованны следующие слова:Москвичка, поясочек,беспокойство, перешеек
Биология
При скрешивании двух разных сортов белоцветкового горошка аве гибридные растение F1 оказываются красноцветковыми. Чем это объяснить?
Алгебра
Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 96°. Найдите больший угол трапеции. Ответ дайте в градусах.
География
Соотнеси понятия и их определения. 1)мера ценности полезного товара 2)товарообмен,происходящий без помощи денег 3)денежное вырожение ценности товар...