В коллекции Атона имеютсяя клипы нескольких типов:видео,риунки и музыкальные клипы(сэмплы).16 навагодних видиоклипов восем сорок пятых числа всех видиоклипов и восемь тридцать седьмых числа всех остальных клипов его коллекции.С...

Математика

В коллекции Атона имеютсяя клипы нескольких типов:видео,риунки и музыкальные клипы(сэмплы).16 навагодних видиоклипов восем сорок пятых числа всех видиоклипов и восемь тридцать седьмых числа всех остальных клипов его коллекции.Сколько клипов в коллекции Антона?

Автор: Гость