В коллекции Атона имеютсяя клипы нескольких типов:видео,риунки и музыкальные клипы(сэмплы).16 навагодних видиоклипов восем сорок пятых числа всех видиоклипов и восемь тридцать седьмых числа всех остальных клипов его коллекции.С...

Математика
В коллекции Атона имеютсяя клипы нескольких типов:видео,риунки и музыкальные клипы(сэмплы).16 навагодних видиоклипов восем сорок пятых числа всех видиоклипов и восемь тридцать седьмых числа всех остальных клипов его коллекции.Сколько клипов в коллекции Антона?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16:8/45=90(видеоклипов) 16:8/37=74(клипа) -рисунки и музыка 90+74=164(клипа) - всего
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