В трекгольнике ABC внешний угол при вершине B равен 66 градусов, AB=BC. Найдите угол A треугольника ABC.Ответ дайте в градусах. Напишите решение пожалуйсто

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Решение: Продолжим сторону BC (вверх) и получим прямую, допустим ВМ. Угол В + угол АВМ = 180 (т.к. они смежные). Следовательно угол В равен 180 - 66 = 114. Дальше, АВ=ВС, следовательно это треугольник равнобедренный и углы у него при основании равны. Тогда угол А и В обозначим х. Сумма всех углов в треугольнике равна 180, отсюда следует уравнение: х+х+114=180 2х=36 х=18 Угол А равен 18.