2(1+ctga)*(1+ctgb)
Алгебра
2(1+ctga)*(1+ctgb)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+ctga)-sina (1+ctgb)-cosa 2xsina*sinb=sin2a
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