Сцепленный с полом ген А определяет у канареек зеленую окраску оперения,ген а-коричневую.Наличие хохолка зависит от аутосомного гена В,его отсутствие-от в. Оба родителя зеленые хохлатые. От них получено 2 птенца:зеленый хохлаты...

Биология
Сцепленный с полом ген А определяет у канареек зеленую окраску оперения,ген а-коричневую.Наличие хохолка зависит от аутосомного гена В,его отсутствие-от в. Оба родителя зеленые хохлатые. От них получено 2 птенца:зеленый хохлатый самец и коричневая без хохолка самка. Определите генотипы родителей. Пожалуйста помогите!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родители : ХАХаВв * ХАХаВв Гаметы : ХАВ, ХАв, ХаВ, Хав ; ХАВ, ХАв, ХаВ, Хав дети :ХАХАВВ ( это первый ) зел, хохл, ХАХАВв, ХАХаВв, ХАХаВв,........ ХаХавв (кор без хох)
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