Сцепленный с полом ген А определяет у канареек зеленую окраску оперения,ген а-коричневую.Наличие хохолка зависит от аутосомного гена В,его отсутствие-от в. Оба родителя зеленые хохлатые. От них получено 2 птенца:зеленый хохлаты...

Биология

Сцепленный с полом ген А определяет у канареек зеленую окраску оперения,ген а-коричневую.Наличие хохолка зависит от аутосомного гена В,его отсутствие-от в. Оба родителя зеленые хохлатые. От них получено 2 птенца:зеленый хохлатый самец и коричневая без хохолка самка. Определите генотипы родителей. Пожалуйста помогите!!!!

Автор: Гость