при захвате нейтрона ядром магния образуется радиоактивный изотоп запишите реакцию и определите какие частицы испускаются при этом ядерном превращении натрия

Физика

при захвате нейтрона ядром магния образуется радиоактивный изотоп запишите реакцию и определите какие частицы испускаются при этом ядерном превращении натрия

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