при захвате нейтрона ядром магния образуется радиоактивный изотоп запишите реакцию и определите какие частицы испускаются при этом ядерном превращении натрия

Физика
при захвате нейтрона ядром магния образуется радиоактивный изотоп запишите реакцию и определите какие частицы испускаются при этом ядерном превращении натрия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеем:  Mg[latex]Mg\frac{24}{12 + n\frac{1}{0 = Mg\frac{25}{12 Na\frac{23}{11 + n\frac{1}{0 = Na\frac{24}{11 [/latex]
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