близкие по значению слова имена существительные ,оканчивающиеся на шипящий:ГРАНИЦА,ПРИЗЫВ,КОМАНДА КОРАБЛЯ

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близкие по значению слова имена существительные ,оканчивающиеся на шипящий:ГРАНИЦА,ПРИЗЫВ,КОМАНДА КОРАБЛЯ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 рубеж, клич, экипаж.....
Гость:
граница - рубеЖ призыв - клиЧ команда корабля - экипаЖ
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