какое из следующих чисел имеет больший модуль? a) -3.5 б)2,05 в) -15,01 г)2,4

Математика
какое из следующих чисел имеет больший модуль? a) -3.5 б)2,05 в) -15,01 г)2,4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-15,01 так как модуль его будет равен 15,01
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
 в лесу произвели отстрел хищных птиц для защиты куриных птиц.Сначала численность куриных увеличилась,но затем резко сократилась. Объясните почему
Ответить
Русский язык
близкие по значению слова имена существительные ,оканчивающиеся на шипящий:ГРАНИЦА,ПРИЗЫВ,КОМАНДА КОРАБЛЯ
Ответить
Математика
Одна женщина отправилась в сад собирать яблоки. Чтобы выйти из сада, ей нужно было пройти через четыре двери, у каждой из которых стоял стражник. С...
Ответить
Физика
при захвате нейтрона ядром магния образуется радиоактивный изотоп запишите реакцию и определите какие частицы испускаются при этом ядерном превраще...
Ответить
Химия
Расчитайте объем азота (н.у.), образующегося при полном сжигании 10г. этиламина. 
Ответить