какое из следующих чисел имеет больший модуль? a) -3.5 б)2,05 в) -15,01 г)2,4
Математика
какое из следующих чисел имеет больший модуль? a) -3.5 б)2,05 в) -15,01 г)2,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-15,01 так как модуль его будет равен 15,01
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