Скильки дощочок пиде на настилання пидлоги в кимнати,довжина якои 3,5 м. а ширина 3.2 м.якщо довжина кожной дошки доривнюе 4.5 м.,а ширина становить 0.04 довжины.
Алгебра
Скильки дощочок пиде на настилання пидлоги в кимнати,довжина якои 3,5 м. а ширина 3.2 м.якщо довжина кожной дошки доривнюе 4.5 м.,а ширина становить 0.04 довжины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь комнаты 3,2*3,5=11,2 м² Ширина досок 0,04*4,5=0,18 м Площадь каждой доски 4,5*0,18=0,81м² Досок нужно 11,2:0,81=13,83=14 штук. ------------------------- Часть комнаты при этом будет устлана кусками досок, а не целыми.
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