В коробке находятся 7 красных шаров,13 белых шаров и 6 голубых шаров.Определите вероятность того,что наудачу взятых из коробки шар окажется белым.

Алгебра
В коробке находятся 7 красных шаров,13 белых шаров и 6 голубых шаров.Определите вероятность того,что наудачу взятых из коробки шар окажется белым.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+13+6=26(всего шаров в коробке) вероятность того,что взятый шар окажется белым равна 0,5,т.к. 13/26=1/2=0,5 Ответ:0,5
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