В коробке находятся 7 красных шаров,13 белых шаров и 6 голубых шаров.Определите вероятность того,что наудачу взятых из коробки шар окажется белым.

Алгебра

В коробке находятся 7 красных шаров,13 белых шаров и 6 голубых шаров.Определите вероятность того,что наудачу взятых из коробки шар окажется белым.

Автор: Гость