Поставьте данные глаголы в неопределённой форме и образуйте 3-е лицо единственного и множественного числа. Учтите, что все формы глагола одного вида. ОБРАЗЕЦ:Вскочу- вскочить ( на -ить,...
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Поставьте данные глаголы в неопределённой форме и образуйте 3-е лицо единственного и множественного числа. Учтите, что все формы глагола одного вида. ОБРАЗЕЦ:Вскочу- вскочить ( на -ить,2 спр.) - вскочит- вскочат; вскакиваю- вскакивать ( на -ать, 1спр.) - вскакивает - вскакивают. Обижаюсь, обижусь; объявляю, обявлю; закручиваю, закручу; отвечаю, отвечу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обижаюсь - обижаться ( на ать, 1-е спр.) - обижается, обижаются. обижусь - обидеться ( из 7 глаголов, что на -на еть, 2 спр.) -- обидится, обидятся. объявляю - объявлять ( на ять, 1 спр.) - объявляет, объявляют. объявлю - объявить ( на ить, 2 спр.) - объявит, объявят. закручиваю - закручивать ( на ать, 1 спр.) - закручивает, закручивают. закручу - закрутить ( на ить, 2 спр.) - закрутит, закрутят. отвечаю - отвечать ( на ать, 1 спр.) - отвечает, отвечают. отвечу- ответить ( на ить, 2 спр.) - ответит, ответят.
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