экспериментально определите, какой из металлов -цинк или медь- находится в электрохимическом ряду напряжений до водорода

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Опускаем навески этих металлов в 2 отдельных стакана соляной кислоты. Если из стакана выделился водород, то этот металл стоит до водорода в ряду напряжений. Zn+2HCl=ZnCl2+H2 Cu+HCl= ничего